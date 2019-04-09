Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію звинувачених у педофілії
Відповідні дані вказані в картці закону на сайті Верховної Ради.
"Готується на розгляд з вето президента", - йдеться в графі про стан проходження розгляду закону.
Нагадаємо, 11 липня Рада підтримала створення реєстру педофілів і їх примусову хімічну кастрацію (законопроєкт №6449). Також забороняється умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшується тюремний термін за зґвалтування дитини до 20 років.
Крім того, Рада має намір ввести реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і співробітників навчальних закладів, а також їх добровільну хімічну кастрацію (законопроєкт №6607). Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають також керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або іншої установи, яка зобов'язана здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру.
19 липня спікер парламенту Андрій Парубій підписав законопроєкт №6449.
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