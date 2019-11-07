В України створять реєстр педофілів та запровадять їх хімічну кастрацію
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує запровадити для педофілів покарання у вигляді примусової хімічної кастрації, створити публічний реєстр осіб, які були засуджені за зґвалтування чи сексуальне насильство відносно неповнолітніх осіб та встановити пожиттєвий нагляд за такими особами після їх звільнення з в’язниці, йдеться в "УП".
Автори законопроекту посилалися на досвід США у вирішенні питання сексуальних злочинів проти дітей.
"Покарання у виді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають на меті зменшити лібідо та сексуальну активність", - йдеться в пояснювальній записці.
Відзначається що примусова хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років.
Також передбачається, що буде створений публічний реєстр, куди будуть внесені всі особи, які були засуджені за ст. 152 (зґвалтування малолітньої чи неповнолітньої особи), ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої особи), ст. 155 (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості) та ст. 156 (розбещення неповнолітніх).
Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому два законопроекти, які стосуються Єдиного реєстру педофілів та хімічної кастрації.
Нагадаємо, що електронна петиція до Верховної Ради про якнайшвидший розгляд законопроекту №6607 про реєстр педофілів набрала 25 тис. голосів, необхідних для її передавання на розгляд.
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