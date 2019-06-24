Петиція до Ради про ухвалення закону про реєстр педофілів набрала 25 тис. голосів

"Зволікання з ухваленням законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей"

Електронна петиція до Верховної Ради про якнайшвидший розгляд законопроекту №6607 про реєстр педофілів набрала 25 тис. голосів, необхідних для її передавання на розгляд.

"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з ухваленням законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - йдеться в повідомленні на сайті Ради.

Автор петиції Ганна Маляр зазначає, що згідно з дослідженням Ради Європи, яке проводилося півтора року тому, 21% опитаних дітей зазнавали сексуального насильства, а збільшення випадків сексуального насильства над дітьми - світова тенденція.

Скріншот: itd.rada.gov.ua

Маляр наголошує, що для захисту дітей необхідні зміни до закону, а законопроект №6607 вже два роки "доопрацьовується для дотримання прав ґвалтівників".

У петиції пропонується запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей з доступом для правоохоронних органів та Міністерства юстиції та правом на отримання інформації для керівників дитячих установ; посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей; хімічну кастрацію для педофілів.

Зазначається, що хімічна кастрація застосовується в США, Великобританії, Німеччині, Польщі, Чехії, Південній Кореї, Аргентині, Росії, Казахстані.

Нагадаємо, що в Польщі виклали у відритий доступ імена 768 ґвалтівників і педофілів.