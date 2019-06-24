Петиція до Ради про ухвалення закону про реєстр педофілів набрала 25 тис. голосів
"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з ухваленням законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - йдеться в повідомленні на сайті Ради.
Автор петиції Ганна Маляр зазначає, що згідно з дослідженням Ради Європи, яке проводилося півтора року тому, 21% опитаних дітей зазнавали сексуального насильства, а збільшення випадків сексуального насильства над дітьми - світова тенденція.
Скріншот: itd.rada.gov.ua
Маляр наголошує, що для захисту дітей необхідні зміни до закону, а законопроект №6607 вже два роки "доопрацьовується для дотримання прав ґвалтівників".
У петиції пропонується запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей з доступом для правоохоронних органів та Міністерства юстиції та правом на отримання інформації для керівників дитячих установ; посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей; хімічну кастрацію для педофілів.
Зазначається, що хімічна кастрація застосовується в США, Великобританії, Німеччині, Польщі, Чехії, Південній Кореї, Аргентині, Росії, Казахстані.
Нагадаємо, що в Польщі виклали у відритий доступ імена 768 ґвалтівників і педофілів.
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