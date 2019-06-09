Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї

Президент Володимир Зеленський відхилив петицію з вимогою законодавчо затвердити право громадян України на самозахист.

"Легалізація обороту в державі зброї видається передчасною, а тому не може бути підтримана", - йдеться у відповіді президента.

Він нагадав, що в Україні триває розпочата Росією війна, в результаті якої в незаконний обіг потрапила велика кількість зброї. На його думку, необхідно уникати виникнення "додаткових причин і умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя".

Петицію було подано 22 серпня від імені голови наглядової ради Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Георгія Учайкина.

Прихильники легалізації зброї заявили, що Конституція гарантує право громадян на захист, "у тому числі із застосуванням зброї". Тому вони просили Зеленського ініціювати розгляд у парламенті законопроєкту про регулювання обігу зброї серед цивільного населення.

У 2015 році одну петицію за легалізацію зброї вже було направлено президентові Петру Порошенку, але ніякого результату це не дало. Порошенко заявляв, що він проти легалізації зброї і за ускладнення процедури її реєстрації.