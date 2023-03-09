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ПОЛІТИКА

Зеленський відреагував на масовану атаку

09 березня 2023, 10:47
Зеленський відреагував на масовану атаку
Він назвав цю ніч важкою та коротко розповів про наслідки.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку росіян.

Про це повідомляє телеграм-канал глави держави.

"Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки", – написав Зеленський.

Він зазначив, що внаслідок атаки є постраждалі й загиблі та додав, що наразі всі служби працюють на місці подій. Триває відновлення роботи енергосистеми, а також застосовувались обмеження у всіх регіонах.

"Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!" – зазначив президент.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного цієї ночі росіяни запустили по Україні 81 ракету різного базування та вісім безпілотників "Шахед".

При цьому наші захисники збили 34 крилаті ракети та чотири "Шахеди".

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни вперше обстріляли Україну такою кількістю різних типів ракет.

Зокрема випустили шість ракет "Кинжал", одна з яких влучила по об’єкту інфраструктури в Голосіївському районі Києва.

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