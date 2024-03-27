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Зеленський відреагував на обстріл Харкова

27 березня 2024, 18:51
Зеленський відреагував на обстріл Харкова
Фото: facebook Сергій Болвінов
Президент повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по місту збільшилася.

Щонайменше 19 людей постраждали внаслідок російської атаки по Харкову, серед них діти.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Всі служби працюють на місці влучання", – написав він.

Президент наголосив, що зміцнення української ППО та прискорення надання Україні F-16 – це зараз "життєво важливі завдання".

"Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому "петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої України", – каже очільник України.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні, 27 березня, вдень місцеві мешканці почули кілька вибухів. Як стало відомо, по Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами. 

Харківобстріливійна в Україніросія окупанти

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