росія вдарила по житловому мікрорайону Харкова авіабомбою: є загиблі і поранені (інформація оновлюється)

У місті під час повітряної тривоги було гучно.

Вдень 27 березня російські окупаційні війська вдарили по житловому мікрорайону Харкова. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців", - наголосив мер.

Внаслідок удару по житловому районі Харкова постраждали 12 людей, серед них чотири дитини. Загальна кількість постраждалих може збільшуватися.

"Щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених — чотири дитини. Пошкоджені багатоквартирні будинки", — ідеться у повідомленні очільника Харквіської ОВА Олега Синєгубова.

Згодом стало відомо, що влучання сталося на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі.

Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів – тіло загиблої людини.

За словами заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова по Харкову вдарили авіабомбами - вперше з 2022-го року. За перевіреною інформацією, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети.

"Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250. Є два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків", - написав поліцейський.

Болвінов додав, що на місці працюють усі служби, почалася рятувальна операція.