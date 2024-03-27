Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія вдарила по житловому мікрорайону Харкова авіабомбою: є загиблі і поранені (інформація оновлюється)

27 березня 2024, 16:47
росія вдарила по житловому мікрорайону Харкова авіабомбою: є загиблі і поранені (інформація оновлюється)
Фото: facebook Сергій Болвінов
У місті під час повітряної тривоги було гучно.

Вдень 27 березня російські окупаційні війська вдарили по житловому мікрорайону Харкова. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців", - наголосив мер.

Внаслідок удару по житловому районі Харкова постраждали 12 людей, серед них чотири дитини. Загальна кількість постраждалих може збільшуватися.

"Щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених — чотири дитини. Пошкоджені багатоквартирні будинки",  — ідеться у повідомленні очільника Харквіської ОВА Олега Синєгубова. 

Згодом стало відомо, що влучання сталося на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі.  

Вибуховою хвилею обірвало фасади та балкони щонайменше у двох будинках. Поблизу одного з під'їздів – тіло загиблої людини.

 За словами заступника начальника ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова по Харкову вдарили авіабомбами - вперше з 2022-го року. За перевіреною інформацією, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети.

"Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250. Є два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків", - написав поліцейський.

Болвінов додав, що на місці працюють усі служби, почалася рятувальна операція.

Харківвійна в Україніросія окупантиавіабомби

Останні матеріали

Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється