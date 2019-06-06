Зеленський відреагував на петицію про свою відставку

"З об'єктивних причин покинути свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 і 4 я не можу"

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про свою відставку, яка набрала 25 тисяч голосів.

Зеленський підкреслив, що Конституція "чітко визначає умови, за яких президент повинен покинути свою посаду". Цей перелік зазначено в ст.108, зокрема, повноваження президента України припиняються достроково в разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; усунення з посади згідно з імпічментом; через смерть, про це повідомляється на сайті президента.

"З об'єктивних причин покинути свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України і підтримали мою кандидатуру. По друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму", - заявив Зеленський.

Він також запропонував закликати депутатів проголосувати за законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент)", який він подав у Раду 29 травня цього року.

Також Зеленський відповів на електронну петицію за відставку голови Адміністрації президента Андрія Богдана. Президент повідомив, що розглянув розміщену на його сайті петицію, яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Нагадаємо, що на сайті Президента України зареєстрували петицію про відставку Володимира Зеленського. Менше, ніж за два дні - петиція набрала 25 тис підписів.