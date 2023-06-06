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Зеленський відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС

06 червня 2023, 09:11
Зеленський відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС
Фото: УНН
Президент скликав екстрене засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що руйнуванням дамби Каховської ГЕС російськими окупантами свідчить про те, що їх негайно треба виганяти з території України.

 На своїх сторінках глава держави опублікував відео.

"російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - йдеться у дописі Зеленського. 

Президент наголосив, що усі служби працюють.

Зранку 6 червня ОК "Південь" повідомили, що в ніч проти вівторка російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. В ОВА інформацію підтвердили і заявили про евакуацію людей.

Каховська ГЕСпідриввійна в Україніросія окупанти

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