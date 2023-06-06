Зеленський відреагував на підрив окупантами Каховської ГЕС

Президент скликав екстрене засідання РНБО.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що руйнуванням дамби Каховської ГЕС російськими окупантами свідчить про те, що їх негайно треба виганяти з території України.

На своїх сторінках глава держави опублікував відео.

"російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - йдеться у дописі Зеленського.

Президент наголосив, що усі служби працюють.

Зранку 6 червня ОК "Південь" повідомили, що в ніч проти вівторка російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. В ОВА інформацію підтвердили і заявили про евакуацію людей.