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Зеленський відреагував на рішення Байдена щодо винищувачів F-16

19 травня 2023, 21:51
Зеленський відреагував на рішення Байдена щодо винищувачів F-16
джерело wikipedia
Володимир Зеленський привітав історичне рішення США та американського президента Джо Байдена щодо підтримки міжнародної коаліції винищувачів для України.

Рішення США щодо підтримки навчання українських військових на F-16 суттєво зміцнить армію України в небі.

Про це повідомив президент України Володимира Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський привітав історичне рішення США та американського президента Джо Байдена щодо підтримки міжнародної коаліції винищувачів для України.

"Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - сказав президент.

Нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден поінформував лідерів G7, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16.

війна в УкраїніБайден.СШАросія окупантивинищувачіF-16

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