Зеленський відреагував на рішення Єврокомісії про початок переговорів з Україною

"Українці на це заслуговують", - наголосив Президент.

Президент України Володимир Зеленський вітає рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори про вступ України в ЄС, назвавши це історично правильним кроком.



Про це він сказав у зверненні, опублікованому у Телеграмі.

"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед. І вже в грудні ми очікуємо на політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", - сказав президент.

Нагадаємо, Єврокомісія 8 листопада офіційно рекомендувала почати переговори про вступ України і Молдови до ЄС. За словами президентки комісії Урсули фон дер Ляєн, Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата у червні 2022 року.