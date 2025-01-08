Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю та наголосив, що потрібен тиск на росію за терор.

"росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей", - зазначив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. На жаль, за його словами, кількість жертв може збільшитись.

"Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - наголосив Зеленський.