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Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю

08 січня 2025, 19:07
Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю
Завершення такої війни надійним миром можливе лише завдяки силі, підкреслив глава держави.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю та наголосив, що потрібен тиск на росію за терор.
 
Про це він написав у Фейсбуці.
 
"росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей", - зазначив Зеленський.
 
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. На жаль, за його словами, кількість жертв може збільшитись.
 
"Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - наголосив Зеленський.

 

Нагадаємо, що російська армія завдала удару по Шевченківському району Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинуло 13 людей,

Запоріжжявійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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