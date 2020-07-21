Зеленський відреагував на захоплення заручників в автобусі у Луцьку
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал глави держави, передає РБК - Україна.
"Тривожні новини з Луцька... Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", - зазначив глава держави.
Підкреслимо, раніше стало відомо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю. В області ввели оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.
У поліції інформують, що чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою. Правоохоронці ж ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.
Нагадаємо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю.
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