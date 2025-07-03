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Зеленський відреагував на заплановану телефонну розмову Трампа з путіним

03 липня 2025, 19:09
Зеленський відреагував на заплановану телефонну розмову Трампа з путіним
На думку президента України, Трамп і путін є різними людьми і вони не мають спільних тем для обговорення.
Президент України Володимир Зеленський вважає президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна дуже різними людьми, у яких немає точок дотику.  
 
Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції прем’єрміністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
 
"Щодо цього діалогу, телефонної розмови між Трампом і путіним - не впевнений, що вони мають багато спільних ідей, спільних тем для обговорення, бо вони дуже різні люди", - висловив думку глава держави.
 
При цьому він додав, що якщо мова йде про Україну, то її влада з самого початку підтримала ідею Трампа про безумовне припинення вогню.
 
"Я говорив не один раз, що ми готові до будь-якого формату зустрічі, і я думаю, що в росії лише путін є тим, хто ухвалює реальні рішення.Саме тому, нам потрібна зустріч на рівні лідерів", - сказав Зеленський. 
 
Нагадаємо, що 3 липня, мала відбутися телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним.

 

війна в Україніросія окупантиВолодмир Зеленський

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