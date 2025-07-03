Зеленський відреагував на заплановану телефонну розмову Трампа з путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна дуже різними людьми, у яких немає точок дотику.

"Щодо цього діалогу, телефонної розмови між Трампом і путіним - не впевнений, що вони мають багато спільних ідей, спільних тем для обговорення, бо вони дуже різні люди", - висловив думку глава держави.

При цьому він додав, що якщо мова йде про Україну, то її влада з самого початку підтримала ідею Трампа про безумовне припинення вогню.

"Я говорив не один раз, що ми готові до будь-якого формату зустрічі, і я думаю, що в росії лише путін є тим, хто ухвалює реальні рішення.Саме тому, нам потрібна зустріч на рівні лідерів", - сказав Зеленський.