Зеленський відреагував на заяви путіна і заявив, що готовий зустрітися
Президент України Володимир Зеленський закликав кремль перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до прямого діалогу між лідерами країн.
Про це він написав на Facebook-сторінці.
"Ми чуємо заяви з росії. І якщо це справді сигнал про їхню серйозну готовність завершити війну достойно й встановити тривалий мир, а не просто спроба виграти час і відтермінувати санкції, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів - у будь-який момент.
Ми знаємо, хто ухвалює рішення в росії і хто має зупинити цю війну. Увесь світ це знає. Україна пропонує перейти від технічних обговорень до реальної розмови на вищому рівні. Америка це пропонувала - Україна підтримувала. Тепер потрібна готовність росії", - йдеться у пості.
Також Зеленський висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на припинення війни та досягнення сталого миру.
"Ми вдячні всім у світі, хто працює задля миру й допомагає нам захищати життя", - наголосив президент.
Раніше того ж дня Володимир путін повторив, що його умови для припинення бойових дій в Україні залишаються незмінними з 2024 року.