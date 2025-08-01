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Зеленський відреагував на заяви путіна і заявив, що готовий зустрітися

01 серпня 2025, 16:14
Зеленський відреагував на заяви путіна і заявив, що готовий зустрітися
Фото: Telegram/Зеленський
Він додав, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів, якщо росія справді прагне завершити війну та досягти тривалого миру.

Президент України Володимир Зеленський закликав кремль перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до прямого діалогу між лідерами країн.

Про це він написав на Facebook-сторінці.

"Ми чуємо заяви з росії. І якщо це справді сигнал про їхню серйозну готовність завершити війну достойно й встановити тривалий мир, а не просто спроба виграти час і відтермінувати санкції, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів - у будь-який момент.

Ми знаємо, хто ухвалює рішення в росії і хто має зупинити цю війну. Увесь світ це знає. Україна пропонує перейти від технічних обговорень до реальної розмови на вищому рівні. Америка це пропонувала - Україна підтримувала. Тепер потрібна готовність росії", - йдеться у пості. 

Також Зеленський висловив підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на припинення війни та досягнення сталого миру.

"Ми вдячні всім у світі, хто працює задля миру й допомагає нам захищати життя", - наголосив президент.

Раніше того ж дня Володимир путін повторив, що його умови для припинення бойових дій в Україні залишаються незмінними з 2024 року.

 
війнаВолодимир Зеленський

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