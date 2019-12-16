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Зеленський відвідає Азербайджан

Президент має намір підписати низку документів про співпрацю
Президент Володимир Зеленський 16-17 грудня відвідає з офіційним візитом Азербайджанську Республіку, де підпише низку документів про співпрацю.
Зеленський відвідає Азербайджан Фото: ua.news

"У рамках візиту заплановані переговори голови держави з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Алі Асадовим. Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.

Крім того, президенти України й Азербайджану візьмуть участь у роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

Також у Баку Зеленський зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який передбачає спрощене отримання громадянства деякими категоріями іноземців.

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16 12 2019 12:00
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