Зеленський відвідає G7 залежно від ситуації на полі бою – ОП
18 травня 2023, 13:28
Президент України Володимир Зеленський може відвідати саміт G7 в Хіросімі, якщо дозволить ситуація на полі бою.
Саміт G7 в Японії розпочався сьогодні.
Про це пише Kyodo.
Коментуючи можливість поїздки Зеленського до Японії, заступник Керівника Офісу Ігор Жовква сказав: "Ухвалимо остаточне рішення залежно від ситуації на полі бою".
Жовква додав, що президент обов’язково візьме участь у саміті "G7, хоча ще не відомо, в якому форматі.Також стало відомо, що Байден прибув до Японії на саміт G7.