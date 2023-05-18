Зеленський відвідає G7 залежно від ситуації на полі бою – ОП

Президент України Володимир Зеленський може відвідати саміт G7 в Хіросімі, якщо дозволить ситуація на полі бою.

Саміт G7 в Японії розпочався сьогодні.

Про це пише Kyodo.

Коментуючи можливість поїздки Зеленського до Японії, заступник Керівника Офісу Ігор Жовква сказав: "Ухвалимо остаточне рішення залежно від ситуації на полі бою".

Жовква додав, що президент обов’язково візьме участь у саміті "G7, хоча ще не відомо, в якому форматі.