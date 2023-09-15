Зеленський відвідає Конгрес США

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Конгрес під час візиту до Сполучених штатів.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на двох людей.

Візит узгоджений з адміністрацією Байдена і попередньо запланований на наступний четвер.

"Метою візиту до Конгресу американське медіа називає бажання Зеленського та Байдена підкреслити важливість того, щоб конгресмени схвалили бюджетний запит Білого дому на понад $24 млрд додаткової допомоги Україні. Лідери республіканців, демократи й Білий дім наполягають на тому, що більшість у Конгресі продовжує підтримувати допомогу", пише видання.