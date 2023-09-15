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Зеленський відвідає Конгрес США

15 вересня 2023, 09:53
Зеленський відвідає Конгрес США
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Конгрес під час візиту до Сполучених штатів.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на двох людей.

Візит узгоджений з адміністрацією Байдена і попередньо запланований на наступний четвер. 

"Метою візиту до Конгресу американське медіа називає бажання Зеленського та Байдена підкреслити важливість того, щоб конгресмени схвалили бюджетний запит Білого дому на понад $24 млрд додаткової допомоги Україні. Лідери республіканців, демократи й Білий дім наполягають на тому, що більшість у Конгресі продовжує підтримувати допомогу", пише видання. 

Днями стало відомо, що Зеленський наступного тижня зустрінеться з Байденом.
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