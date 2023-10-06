Зеленський відвідає Румунію наступного тижня
Про це повідомляє телеканал Digi24.
Це стане першим візитом українського президента до Румунії з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
"Візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де президент України зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями", - пише румунський телеканал.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приїзд Зеленського до Румунії "зовсім скоро".
Президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися вчора в іспанській Гранаді, в рамках саміту Європейської політичної спільноти.
Румунський прем’єр і кілька міністрів також повинні відвідати Київ для встановлення якомога більше точок співпраці.
Мова йде про безпеку, енергетику, сільське господарство та інші питання.
Нагадаємо, що у водах Румунії на міні підірвалося турецьке торгове судно.