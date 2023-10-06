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Зеленський відвідає Румунію наступного тижня

06 жовтня 2023, 14:39
Зеленський відвідає Румунію наступного тижня
Фото: з вільного доступу
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде в Румунію з візитом.

Про це повідомляє телеканал Digi24

Це стане першим візитом українського президента до Румунії з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де президент України зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями", - пише румунський телеканал. 

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приїзд Зеленського до Румунії "зовсім скоро". 

Президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися вчора в іспанській Гранаді, в рамках саміту Європейської політичної спільноти. 

Румунський прем’єр і кілька міністрів також повинні відвідати Київ для встановлення якомога більше точок співпраці. 

Мова йде про безпеку, енергетику, сільське господарство та інші питання.

Нагадаємо, що у водах Румунії на міні підірвалося турецьке торгове судно.

 

Румуніявізитзеленський

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