Зеленський відвідає Румунію наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде в Румунію з візитом.

Про це повідомляє телеканал Digi24.

Це стане першим візитом українського президента до Румунії з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де президент України зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями", - пише румунський телеканал.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приїзд Зеленського до Румунії "зовсім скоро".

Президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися вчора в іспанській Гранаді, в рамках саміту Європейської політичної спільноти.

Румунський прем’єр і кілька міністрів також повинні відвідати Київ для встановлення якомога більше точок співпраці.

Мова йде про безпеку, енергетику, сільське господарство та інші питання.

Нагадаємо, що у водах Румунії на міні підірвалося турецьке торгове судно.