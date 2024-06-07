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ПОЛІТИКА

Зеленський відвідав Францію до 80-річчя висадки у Нормандії

07 червня 2024, 08:05
Зеленський відвідав Францію до 80-річчя висадки у Нормандії
джерело president.gov.ua
Очікується, що урочистості стануть символічним майданчиком для важливих заходів, зустрічей і рішень для зміцнення України.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою прибули на пляж Омаха-Біч у Франції, де пройшла церемонія з нагоди "Дня Д" — 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії у Другій світовій війні.

Як передає France 24, Зеленського зустріли бурхливими оплесками й радісними вигуками. На події він зустрівся з міжнародними лідерами, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Джо Байденом.

На церемонію також прибули король Великої Британії Чарльз III та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Очікується, що урочистості стануть символічним майданчиком для важливих заходів, зустрічей і рішень для зміцнення України.

Зеленський назвав «День Д» нагадуванням про мужність у прагненні до свободи й демократії.

"Ця подія та день є нагадуванням про мужність і рішучість, продемонстровані у прагненні до свободи та демократії. Тоді союзники захищали свободу Європи, українці це роблять зараз. Єдність перемогла тоді, і справжня єдність зможе перемогти сьогодні", — сказав Зеленський.

Після цього він приєднався до інших світових лідерів і ветеранів Другої світової війни.

Водночас Макрон на події заявив, що Франція та союзники продовжать підтримувати Україну.

"Ми тут і не станемо слабшати", — сказав Макрон у своїй промові.

Зі свого боку, Байден, посилаючись на російсько-українську війну, заявив на церемонії, що в Україну вторгся "тиран, який прагне панувати", і що демократія зараз під загрозою більшою, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.

Зеленський наступного вівторка, 11 червня, прибуде до столиці Німеччини Берліну, і в ході візиту має виступити з промовою в Бундестазі.

Зазначається, що у вівторок і середу, 11 та 12 червня відповідно, у Берліні відбудеться конференція щодо відновлення України. Серед організаторів даного заходу - Федеральне міністерство закордонних справ. У пресі звучали припущення, що на конференцію може прибути український президент.

Щодо імовірної зустрічі Зеленського із канцлером ФРН під час візиту до країни у публікації німецького видання нічого не вказується.

У разі прибуття президента України наступного тижня до Берліна його потенційний виступ перед німецьким парламентом особисто в Бундестазі був би вперше.

Так, минулого разу Зеленський виступав у Бундестазі з віртуальною промовою ще 17 березня 2022 року.

Для можливого виступу українського президента нині особисто німецькі парламентарі мають зібратися на позачергову сесію.

ФранціяОлена ЗеленськаВолодимир Зеленський

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