Зеленський відвідав поранених українських захисників

Глава держави поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність і самовідданість.

Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць України, 14 жовтня, відвідав військовий шпиталь, де привітав та нагородив бійців ЗСУ, повідомляє прес-служба ОП.

Зазначається, що Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях, де медики розповіли про характер травм, які отримали бійці, перебіг лікування та одужання.

Зеленський поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність і самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

"Дякую за службу. Бажаю вам якнайшвидшого одужання. Щиро дякую від нас усім за захист держави", – сказав глава держави.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового госпіталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги та збереження життя людей в умовах воєнного стану.

"Ви також є захисниками України, оскільки зберігаєте життя наших воїнів. Усі бійці кажуть, що наші лікарі – найвищого класу. Дякую вам та вашим сім'ям за те, що ви у нас такі є", - наголосив Президент.

В Офісі Президента зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення рф у шпиталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медустанова надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів.

Госпіталь допомагає українським військовим, звільненим із полону. Також тут налагоджено дієву систему психологічної реабілітації.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників і захисниць зі святом 14 жовтня.