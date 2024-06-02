Зеленський візьме участь у саміті G7 – прем’єрка Італії

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні.

Вона підтвердила участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7.

Але Мелоні не уточнила, чи буде український лідер в Італії особисто, або долучиться по відеозв'язку.

Також італійська чиновниця сказала, що на саміт запрошено щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

Раніше ми повідомили, що Зеленський візьме участь у Сінгапурському саміті з питань безпеки.