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Зеленський візьме участь у саміті G7 – прем’єрка Італії

02 червня 2024, 17:17
Зеленський візьме участь у саміті G7 – прем’єрка Італії
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні.

Вона підтвердила участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7. 

Але Мелоні не уточнила, чи буде український лідер в Італії особисто, або долучиться по відеозв'язку.

Також італійська чиновниця сказала, що на саміт запрошено щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

Раніше ми повідомили, що Зеленський візьме участь у Сінгапурському саміті з питань безпеки.

 

Саміт G7Володимир Зеленський

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