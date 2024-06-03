Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн G7

У президента запланована низка двосторонніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський точно братиме участь у саміті Великої сімки, який відбудеться 13-15 червня в Італії, однак на разі достеменно не відомо, буде це офлайн чи онлайн формат, заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Він нагадав, що від початку війни адміністрація Зеленського не анонсує заходи глави держави як з безпекових міркувань, так і через динамічність ситуації в Україні, коли деякі заплановані заходи доводилось скасовувати в останню мить, але Зеленський братиме участь у заході, оскільки члени G-7 є основними партнерами України.

"Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включаючи переговори у двосторонніх форматах, в тому числі і з США. Ми говоритимемо про подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів. Будемо говорити про ППО, оскільки саме від наших ключових партнерів ми очікуємо основних рішень", - заявив Никифоторв в ефірі телемарафону.

Зокрема, він уточнив, що президент Зеленський обговорював поставки ППО під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіним у Сінгапурі.

"Ця тема була основною. Зараз ведеться активна робота, щоб системи ППО приходили в Україну. Очікуємо на публічні позитивні рішення вже найближчим часом", - резюмував прес-секретар Зеленського.

Італійська видання Аnsa писало, що на саміт запросили 15 представників країн і міжнародних інституцій.

Раніше повідомлялось, що Зеленський та Байден можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки на саміті лідерів G7.