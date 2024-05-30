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ПОЛІТИКА

Зеленський та Байден можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки на саміті лідерів G7

30 травня 2024, 19:58
Зеленський та Байден можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки на саміті лідерів G7
Понад десяток чинних і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.

Лідери України та США Володимир Зеленський і Джо Байден в Італії напередодні Саміту миру підпишуть двосторонню угоду про безпеку. Саміт пройде 15—16 червня у Швейцарії.

Financial Times із посиланням на неназваних посадовців США пише, що угоду уклали впродовж останніх тижнів на тлі дедалі більшого напруження між Києвом і Вашингтоном.

Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з виданням про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі одне від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено".

Розчарування Джо Байденом звучали в нещодавній заяві Зеленського, коли він дорікнув американському колезі за намір взяти участь у зборі коштів від Демократичної партії в Каліфорнії, а не у Саміті миру в Швейцарії. Він назвав це рішення «не дуже сильним».

Кілька українських посадовців заявили, що розчарування Києва відсутністю підтримки США на найвищому рівні ініціативи щодо проведення мирного саміту є лише однією з багатьох дискусійних точок з Вашингтоном та іншими західними партнерами.

Понад десяток чинних і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.

Серед них — шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, заборона адміністрації Байдена на використання Києвом американської зброї для ударів по території росії; а також удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Серед інших напружених моментів — звільнення головнокомандувача Валерія Залужного в лютому та міністра інфраструктури Олександра Кубракова у травні.

Також є розбіжності в питанні, як досягти перемоги і що взагалі можна буде вважати перемогою чи закінченням війни.

Кілька членів уряду Зеленського заявили, що їх починають турбувати методи, які використовує український президент для спілкування зі США. Один сказав, що Зеленський був "дуже роздратований» Байденом, і додав, що вони стурбовані "відкритим провокуванням" Білого дому. "Не кусай руку, яка тебе годує", — сказав неназваний український урядовець.

Джо БайденВолодимир Зеленськийгарантії безпеки

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