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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що риторика Байдена спровокувала російське вторгнення в Україну

21 червня 2024, 18:59
Трамп заявив, що риторика Байдена спровокувала російське вторгнення в Україну
з вільних джерел
Трамп продовжує повторювати американським виборцям, що якби він був президентом, то росія б не вторглася в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що риторика діючого президента Джо Байдена призвела до того, що російський диктатор владімір путін вторгнувся в Україну у лютому 2022 року. Ця заява пролунала незадовго до погоджених сторонами дебатів 27 червня.

"Понад 20 років я чую, що Україна в НАТО – це велика проблема для росіян. І я думаю, що це те, через що ця війна розпочалася. Байден говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав невірно: "Україна буде в НАТО", – заявив Трамп під час розмови на каналі All-In Podcast 20 червня.  

Трамп знову повторив, що коли він був президентом, то "протягом чотирьох років не було жодних розмов, що росія нападе на Україну" і при ньому "цього ніколи не сталося б".

"І тут вони раптом атакували Україну і [я] здивувався. Що відбувається? Якщо ви послухаєте Байдена, то він, на мою думку, казав усе протилежне тому, що повинен був казати. Речі, які він говорив і досі говорить, божевільні", – заявив Трамп. 

Раніше повідомлялось, що Європа налякана перспективою можливого виходу США з НАТО в разі повернення Дональда Трампа на президентську посаду.

Дональд ТрампдебатиДжо Байденвійна в Україні

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