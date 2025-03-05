Зеленський візьме участь у спецзасіданні Євроради – ЗМІ

Після засідання мають відбутися переговорами з деякими партнерами з-поза ЄС.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської Ради, запланованому на 6 березня.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на високопосадового дипломата ЄС.

Зеленський братиме участь через відеоконференцію.

Наступного дня після зустрічі, 7 березня, президент Євроради планує організувати брифінг з деякими партнерами, що не є членами Євросоюзу, але брали участь у зустрічах в Лондоні та Парижі.

"Суспільне" зазначає, що має драфт комюніке, яке мають винести за підсумками екстреного засідання. У ньому наголошується, що:

не може бути переговорів щодо України без України;

не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;

угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

Євросоюз також має намір підтвердити свою готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні, аби наша держава мала максимально сильну позицію під час переговорів.

Також за даними «Суспільного» Євросоюз розглядає можливість призначення спеціального представника ЄС на потенційних мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту цього тижня.