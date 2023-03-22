Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 online
22 березня 2023, 08:58
Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті країн G7 у травні в онлайн форматі.
Про це він повідомив під час спільної прес конференції з Прем'єр-міністром Японії Кішідою Фуміо
Повідомляє Укрінформ.
"Пан Прем'єр-міністр Кішіда запросив мене взяти участь у саміті "Групи семи", який запланований на травень у місті Хіросима. Прийняв запрошення для участі в онлайн-форматі", - заявив український президент.Вчора, перебуваючи в Україні прем'єр Японії відвідав Бучу і сказав, що відчуває великий гнів через скоєні тут звірства.