Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 online

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті країн G7 у травні в онлайн форматі.

Про це він повідомив під час спільної прес конференції з Прем'єр-міністром Японії Кішідою Фуміо

Повідомляє Укрінформ.

"Пан Прем'єр-міністр Кішіда запросив мене взяти участь у саміті "Групи семи", який запланований на травень у місті Хіросима. Прийняв запрошення для участі в онлайн-форматі", - заявив український президент.