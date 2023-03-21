Відчуваю великий гнів через скоєні тут звірства – прем'єр Японії про Бучу

Прем'єр-міністр Японії та головуючий у G7 Фуміо Кісіда сьогодні відвідав місто Бучу, яке перебувало під окупацією рф.

Це місто стало символом жорстокості російських окупантів.

Повідомляє Reuters

"Світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут", заявив Кісіда.

Прем'єр-міністр Японії поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання та вклонився.