Відчуваю великий гнів через скоєні тут звірства – прем'єр Японії про Бучу
21 березня 2023, 18:05
Прем'єр-міністр Японії та головуючий у G7 Фуміо Кісіда сьогодні відвідав місто Бучу, яке перебувало під окупацією рф.
Це місто стало символом жорстокості російських окупантів.
Повідомляє Reuters
"Світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут", заявив Кісіда.
Прем'єр-міністр Японії поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання та вклонився.Зранку з несподіваним візитом до України їде прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.