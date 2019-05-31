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Зеленський вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців"

Текст на сайті поки відсутній
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Раду законопроект щодо внесення змін до закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.
Зеленський вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців" Фото з вільних джерел

Водночас, текст законопроекту на сайті Ради поки відсутній, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

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31 05 2019 18:20
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