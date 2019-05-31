ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Раду законопроект щодо внесення змін до закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців"
Текст на сайті поки відсутній
Фото з вільних джерел
Водночас, текст законопроекту на сайті Ради поки відсутній, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.
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31 05 2019 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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