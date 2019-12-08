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Зеленський вніс зміни до свого указу про звільнення Цигикала

Цигикала звільнено з військової служби "у зв'язку з проведенням організаційних заходів"
Президент Володимир Зеленський уточнив указ про звільнення генерала Петра Цигикала з військової служби.
Зеленський вніс зміни до свого указу про звільнення Цигикала Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

Про це йдеться в указі №592/2019 від 12 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Внести до Указу Президента № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "у запас" словами "у зв'язку з проведенням організаційних заходів", - зазначено у документі.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.

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