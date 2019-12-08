ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський уточнив указ про звільнення генерала Петра Цигикала з військової служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський вніс зміни до свого указу про звільнення Цигикала
Цигикала звільнено з військової служби "у зв'язку з проведенням організаційних заходів"
Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua
Про це йдеться в указі №592/2019 від 12 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.
"Внести до Указу Президента № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "у запас" словами "у зв'язку з проведенням організаційних заходів", - зазначено у документі.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.
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