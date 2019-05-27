Зеленський вперше відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині
"Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", – повідомляє прес-служба президента.
Фото: president.gov.ua
Зазначається, що у Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів, зауважуть у прес-службі президента.
Він оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх покращити.
"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", – сказав Глава держави.
Фото: president.gov.ua
Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС.
У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Нагадаємо, що Зеленський назвав свою ідею референдуму з РФ - розмовою з людьми.
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