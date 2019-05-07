Зеленський вважає, що потрібно "ментально" повернути жителів Донбасу

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що важливо боротися за ментальне розуміння мешканцями тимчасово окупованих територій Донбасу того факту, що вони українці.

"Важливо повернути ментально наших людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Це стабільна виплата пенсій, зручний перетин КПВВ. Багато питань", - сказав Володимир Зеленський.Крім того, він вважає, що процесами завершення війни на Донбасі і відновленням регіону потрібно займатися паралельно, повідомляє LB.ua.

"Я думаю, що нам не треба весь час говорити, що ті винні, винна війна. Ми зобов'язані це зробити паралельно. Паралельно закінчувати війну і паралельно думати про наших людей, і дійсно відновити Донбас", - заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Володимир Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, який раніше був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. Кириленкові лише 33 роки.