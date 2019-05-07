Зеленський вважає, що потрібно "ментально" повернути жителів Донбасу
"Важливо повернути ментально наших людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Це стабільна виплата пенсій, зручний перетин КПВВ. Багато питань", - сказав Володимир Зеленський.Крім того, він вважає, що процесами завершення війни на Донбасі і відновленням регіону потрібно займатися паралельно, повідомляє LB.ua.
"Я думаю, що нам не треба весь час говорити, що ті винні, винна війна. Ми зобов'язані це зробити паралельно. Паралельно закінчувати війну і паралельно думати про наших людей, і дійсно відновити Донбас", - заявив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, Володимир Зеленський призначив головою Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, який раніше був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. Кириленкові лише 33 роки.
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