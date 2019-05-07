Зеленський призначив нового очільника СБУ на Донечині

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Олександра Куця з посади голови Донецької обладміністрації й призначення на цю посаду Павла Кириленка

Нині, 5 липня, Зеленський представить його громадськості.

33-річний Павло Кириленко, який є уродженцем Донецької області, досі був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону (з вересня 2017 року), йдеться на офіційному сайті президента, інформують в "УП".

У 2008 році він закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Працював у прокуратурах Донецької області, АР Крим та Генпрокуратури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

ВІдповідні укази опубліковані на сайті глави держави 5 липня.

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