Зеленський ввів санкції проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна Підсанкційні особи також втрачають усі державні нагороди та інші санкції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.

Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в указі №266/2021, повідомляє "Економічна правда". Президент ввів у дію анонсовані раніше санкції проти Павла Фукса та Дмитра Фірташа. Також економічні обмеження стосуються російських олігархів Олега Дерипаски, трьох Ротенбергів, бойовика Ігоря Безлера, члена ПВК "Вагнера" Дмитра Утікана. Зокрема, Фірташу та Фуксу блокують активи, обмежують торгівельні операції, їм заборонено виводити гроші за межі України, анулюються певні ліцензії та дозволи, вони не можуть брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо. Підсанкційні особи також втрачають усі державні нагороди та інші санкції. Серед компаній, проти яких запровадили санкції: низка авіакомпаній ("Аерофлот", "Вертольоти Росії", "Газпром авіа", "Руслайн", "Трансаеро" тощо), заводів ("Брянський електромеханічний завод", "Улан-Уденський авіаційний завод", "Феодосійський Оптичний Завод", "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", "Сімферопольський виноробний завод" тощо), бюджетні установи в окупованому Росією Криму (так зване "Управління справами президента РФ в Республіці Крим", "Керченський державний морський технологічний університет", "Санаторій "Гурзуфський" та інші. Повний перелік підсанкційних осіб в документах на сторінці указу. 24 червня Зеленський підписав указ про введення санкції проти 55 банків та 3 людей. Читайте також: Зеленський презентує загальнонаціональну програму "Здорова Україна"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію