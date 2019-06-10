Зеленський виключив скорочення пільг учасникам бойових дій
На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станице Луганской (места разведения сил), чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает в результате. Предметом беседы также был ход строительства моста в Станице Луганской, сообщает Офис президента.
Особое внимание уделили вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих" , - отмечается в сообщении.
Напомним, что украинским военнослужащим пересчитают льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил на Донбассе по формуле год за три.
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