Зеленський вирішив дати Гончаруку та його уряду шанс працювати далі

У свою чергу перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що для відставки прем'єр-міністра Гончарука немає підстав

Як повідомлялося, раніше вранці прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з метою нівелювати будь-які спекуляції на темі нібито неповаги членів Кабміну та його особисто до глави держави Володимира Зеленського він написав заяву про відставку на ім'я голови Верховної Ради та передав її президенту.

Президент України Володимир Зеленський вирішив дати прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та його уряду шанс працювати далі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, хочу подякувати вам за цю зустріч. По-друге, я отримав від вас заяву сьогодні про звільнення і, у зв'язку з останніми конфліктними ситуаціями, чи зі скандалами, як завгодно, скажімо так, з дуже неприємною ситуацією. Ви знаєте, яке у мене до вас особисте ставлення, і особисте ставлення до вашого молодого уряду. Я подумав, і мені здається, що правильно буде, я вирішив надати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі і дуже турбують наше суспільство", - сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єром в п'ятницю, відео якої поширив Офіс президента.

Як повідомлялося, раніше вранці прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з метою нівелювати будь-які спекуляції на темі нібито неповаги членів Кабміну та його особисто до глави держави Володимира Зеленського він написав заяву про відставку на ім'я голови Верховної Ради та передав її президенту.

Напередодні деякі Telegram-канали поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президенту, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня.

Прес-служба Кабміну повідомила, що не має інформації про достовірність поширеного аудіозапису. Сам Гончарук заявив, що проти команди президента та уряду "працює багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося".

У свою чергу перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що для відставки прем'єр-міністра Гончарука немає підстав.

Згідно з п. 12 ст. 85 Конституції України відставка прем'єра належить до повноважень Верховної Ради. Водночас, згідно зі ст. 115 Основного закону, глава уряду має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Відставка прем'єра передбачає відставку всього складу Кабміну, але він продовжує виконувати свої обов'язки до початку роботи нового складу уряду.

4 жовтня 2019 р. Верховна Рада схвалила програму діяльності Кабінету Міністрів України. Затверджена програма унеможливлює відставку Гончарука та Кабміну у зв'язку з недовірою протягом року.

Нагадаємо, що Гончарук написав заяву про відставку.