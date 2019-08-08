Зеленський вирішив відновити казино в Україні
"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити у турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі", - заявив Володимир Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі 8 серпня, інформує УП.
Зеленський додав, що у найближчі 5 років Україна багато уваги приділятиме розвитку якісного телекомунікаційного сектору, розвивати технології 5G.
Також у планах президента провести велику приватизацію і продати ефективним інвесторам "сотні цікавих об’єктів", створити нормальні правила роботи на енергетичних ринках і в бізнесі.
Нагадаємо, що 15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України.
У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на серпень 2019 року так і не зробив цього.
Багато підпільних закладів продовжують працювати дотепер.
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