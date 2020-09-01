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Зеленський висловив співчуття президенту Афганістану і прем'єрові Швеції

Україна максимально сприятиме розслідуванню
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття прем'єр-міністрові Швеції Стефану Левену і президентові Афганістану Ашрафу Гані у зв'язку із загибеллю їхніх громадян у катастрофі літака МАУ в Ірані.
Зеленський висловив співчуття президенту Афганістану і прем Фото: з вільних джерел

Президентові Афганістану Зеленський пообіцяв надати всю інформацію про результати розслідування катастрофи, йдеться в пресслужбі Офісу президента, передає передає LB.ua.

Стефану Левену український президент повідомив, що держава буде максимально сприяти розслідуванню причин катастрофи.

"Ми докладаємо всіх зусиль для з'ясування причин цієї авіакатастрофи і готові тісно співпрацювати в цьому зі Швецією", - зазначив Зеленський.

І президент Афганістану, і прем'єр Швеції також висловили співчуття українському народу у зв'язку із загибеллю 11 співвітчизників.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані.

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09 01 2020 15:40
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