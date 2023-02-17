Зеленський виступить на Мюнхенській конференції

Уперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде рф, і "це промовистий підсумок року".

Україна розпочинає активну роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Президент Володимир Зеленський виступить по відеозв'язку та задасть тон дискусіям.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook

Володимир Зеленський виступав на Мюнхенській конференції у 2020 році

"Сьогодні ввечері розпочинаємо активну роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Рік тому президент Зеленський виступив на цій конференції з відвертою та потужною промовою-попередженням. Цього року президент теж виступить по відеозв'язку та задасть тон дискусіям", - написав міністр.

Він також зазначив, що вперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде росії, і "це промовистий підсумок року".

"Це політична гігієна. Поки держава-терорист вбиває, поки використовує бомби, ракети і танки як аргумент міжнародної політики, ні росії, ані її громадян не повинно бути за столом переговорів, на почесних міжнародних форумах, на спортивних змаганнях, на впливових культурних фестивалях", - наголосив глава МЗС.

Сам Кулеба в Мюнхені, крім участі у заходах конференції, візьме участь у більш ніж десяти переговорах, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Бразилії, керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю та інших.

"Пріоритетами будуть прискорення поставок уже обіцяної Україні зброї та снарядів та прийняття в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО, реалізація формули миру президента Зеленського та майбутнє росії. Точніше, майбутнє Європи та світу без агресивної росії", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю ВВС, що присвячене роковинам російського вторгнення.