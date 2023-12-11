Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників – Bloomberg
Крім того, Зеленський проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.
Про це пише Bloomberg.
Зеленський також розраховує зустрітися у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на $15,6 млрд, пише видання.
Нагадаємо, що сьогодні Зеленський приїхав до Сполучених Штатів, де має зустрітись з президентом США Джо Байденом.