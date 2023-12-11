Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників – Bloomberg

Завтра вранці президент України Володимир Зеленський під час візиту до США виступить зі зверненням на засіданні американських сенаторів.

Крім того, Зеленський проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це пише Bloomberg.

Зеленський також розраховує зустрітися у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на $15,6 млрд, пише видання.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський приїхав до Сполучених Штатів, де має зустрітись з президентом США Джо Байденом.