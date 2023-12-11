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Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників – Bloomberg

11 грудня 2023, 18:25
Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників – Bloomberg
Зеленський. Різдвяне вітання
Завтра вранці президент України Володимир Зеленський під час візиту до США виступить зі зверненням на засіданні американських сенаторів.

Крім того, Зеленський проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Про це пише Bloomberg

Зеленський також розраховує зустрітися у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на $15,6 млрд, пише видання. 

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський приїхав до Сполучених Штатів, де має зустрітись з президентом США Джо Байденом.

 

СШАзеленськийсенатспікер палати представників

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