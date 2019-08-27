Зеленський визначився з прем’єр-міністром, – джерела
Ще словами співрозмовників, у середу Зеленський та керівництво ОПУ проводитимуть співбесіди та консультації з кандидатурами інших членів Кабміну, повідомляє УП з посиланням на власні джерела на умовах повної анонімності.
"Це не якась недовіра до Гончарука, а розуміння що так чи інакше діяльність будь-якого міністра впливатиме на репутацію Президента і він несе відповідальність. Так сприймає суспільство", - пояснює природу співбесід міністрів одне з джерел.
Раніше колишній бізнес-партнер президента олігарх Ігор Коломойський заявляв, що серед головних претендентів на крісло майбутнього прем'єр-міністра є Гончарук.
Довідка
Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу президента. За освітою Гончарук юрист, працював керуючим партнером в одній з юридичних фірм. У 2014 році балотувався у народні депутати під №1 списку партії "Сила людей", яка тоді набрала 0,1% голосів.
Згодом Гончарук був позаштатним радником скандального міністра екології Ігоря Шевченка, якого запам'ятали як людину, що літала на одному чартері з олігархом Олександром Онищенком. Далі нинішній заступник глави ОПУ працював радником першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року Гончарук очолив офіс ефективного реагування BRDO, який фінансує Європейський Союз.
Цей офіс займається спрощенням системи державного регулювання у відносинах держави і бізнесу.
Навесні цього року співзасновник Monobank Дмитро Дубілет познайомив Гончарука з Андрієм Богданом, який і привів його на Банкову. На новій роботі у нього склалися хороші відносини з Богданом. Джерела запевняють, що Гончарук дослухається до свого керівника та не перечить йому.
Нині Гончарук супроводжує президента у робочих поїздках та на важливих економічних зустрічах.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, однак відмовився назвати їхні прізвища.
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