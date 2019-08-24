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Є два кандидати у прем'єр-міністри, - Зеленський

"Людина повинна прийти із моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання"
Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатів у прем'єри двоє, однак відмовився назвати їхні прізвища.
Є два кандидати у прем Фото: president.gov.ua

"Я повинен прийняти це рішення на цьому тижні, більше нікуди тягнути. Скажу чесно, що складність цього рішення тільки в тому, що мені подобаються кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - зазначив Зеленський  прийому з нагоди Дня незалежності України, повідомляє "Громадське".

За його словами, новий прем'єр має бути готовий до вирішення проблем в економіці.

"Людина повинна прийти із моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велике глобальне завдання", - додав Зеленський.

Коментуючи заяву очільника Офісу президента Андрія Богдана про звільнення Зеленський повідомив, що "це був наш (команди президента) внутрішній флешмоб".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на Майдані в Києві на урочистостях до Дня Незалежності заявив, що не зовсім правильно говорити, що Україні - 28 років.

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