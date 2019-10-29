Зеленський: я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору

Президент Володимир Зеленський виступив на інвестиційному форумі "RE:think. Invest in Ukraine" у Маріуполі.

Президент підкреслив, що це перший і найбільший форум такого рівня в Маріуполі, повідомляє LB.ua.

"Багато відомих винахідників, діячів підіймалися зі самого низу. Від них відверталися всі. Дехто навіть був за крок від смерті. Їхні ідеї вважали безперспективними і навіть божевільними. Зневіра або знищує тебе остаточно, або врешті робить тебе сильним. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми - Apple, яка починає свій шлях у гаражі", - заявив Зеленський.

Він також додав, що в стані війни важко вирішувати економічні питання. При цьому підкреслив на необхідності врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

"Ми точно знаємо, що на зміну темній ночі приходить дуже яскравий світанок. Наша країна рухається вперед, але ці кроки невпевнені, тому що ми маємо тягар - це війна. Припинення війни і повернення полонених - це наша головна мета. Це можливо тільки дипломатичним шляхом. Мир в Україні - це запорука безпеки і стабільності в Європі. Успіх України - це і ваш успіх. Успіх неможливий без економічного зростання - на 5-7% щорічно", - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що зараз у пріоритеті - земельна реформа.

"У наших пріоритетах - земельна реформа. Дехто звинувачує нас у поспішному прийнятті рішень, називаючи це турборежимом. Я дуже радий. Краще поспішні рішення... Я особисто обіцяю персональний захист кожному інвестору... Я впевнений, що ми стоїмо на порозі економічного прориву", - підкреслив Зеленський. Також він запросив в Україну потенційних інвесторів.

Нагадаємо, що в Офісі президента України презентували ідею Національного альянсу волонтерів (НАВ) при главі держави.