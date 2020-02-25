Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню

Зеленський нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень

"Почнімо з головного - це борги шахтарям по зарплаті. Тому я прошу у найближчі 2 місяці - березень, квітень - закрити всі борги. Повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, що буде справедливо, якщо увесь уряд не буде отримувати зарплату ці місяці".

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: виступ президента на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

Пряма мова: "Почнімо з головного - це борги шахтарям по зарплаті. Тому я прошу у найближчі 2 місяці - березень, квітень - закрити всі борги. Повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, що буде справедливо, якщо увесь уряд не буде отримувати зарплату ці місяці".

Деталі: Ці слова президента зустріли оплесками.

Зеленський нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

Він також попросив віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля підготувати йому поїздки по всіх шахтарських містечках України, які не розвиваються і в яких "по 20 років не відкриваються жодні підприємства".

За словами Зеленського, варто припинити "всі ці поїздки закордонні, цю нашу велику міжнародну дипломатію, бо ми тут не можемо навести порядок у країні".

Він також вказав Шмигалю, що варто їхати у шахтарські містечка лише після того, як погасять борги шахтарям і лиш з планом розвитку цих територій, наприклад, за участі компанії ДТЕК Ріната Ахметова.