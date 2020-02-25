Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню

Зеленський нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень
"Почнімо з головного - це борги шахтарям по зарплаті. Тому я прошу у найближчі 2 місяці - березень, квітень - закрити всі борги. Повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, що буде справедливо, якщо увесь уряд не буде отримувати зарплату ці місяці".
Зеленський: Якщо борги шахтарям не закриють, уряд не отримає зарплатню Фото: з вільних джерел

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять зарплатні борги перед шахтарями, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: виступ президента на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України

Пряма мова: "Почнімо з головного - це борги шахтарям по зарплаті. Тому я прошу у найближчі 2 місяці - березень, квітень - закрити всі борги. Повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, якщо пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, що буде справедливо, якщо увесь уряд не буде отримувати зарплату ці місяці".

Деталі: Ці слова президента зустріли оплесками.

Зеленський нагадав, що деякі шахтарі мають зарплатні борги ще з 2014-2016 років, і на сьогодні цей борг уже становить 1 мільярд 100 мільйонів гривень.

Він також попросив віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля підготувати йому поїздки по всіх шахтарських містечках України, які не розвиваються і в яких "по 20 років не відкриваються жодні підприємства".  

За словами Зеленського, варто припинити "всі ці поїздки закордонні, цю нашу велику міжнародну дипломатію, бо ми тут не можемо навести порядок у країні".

Він також вказав Шмигалю, що варто їхати у шахтарські містечка лише після того, як погасять борги шахтарям і лиш з планом розвитку цих територій, наприклад, за участі компанії ДТЕК Ріната Ахметова.   

Нагадаємо, що уряд виділив 322,6 млн грн на зарплати шахтарям
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2020 14:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.