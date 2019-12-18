Уряд виділив 322,6 млн грн на зарплати шахтарям

Зазначимо, що це вже не перше подібне рішення уряду щодо виділення коштів на виплату зарплат шахтарям

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткові 322,6 мільйони гривень на виплату заробітних плат шахтарям.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду 18 грудня, повідомляє "Громадське".

"Уряд спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям", - повідомив Гончарук.

Джерелом надходжень коштів для виплат став перерозподіл невикористаних бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік

Зазначимо, що це вже не перше подібне рішення уряду щодо виділення коштів на виплату зарплат шахтарям. Зокрема раніше уряд вніс зміни до бюджету на 2019 рік для виділення 1 мільярда гривень на зарплати шахтарям.

Нагадаємо, що за виділення близько 1 мільярда гривень на виплати шахтарям Рада проголосувала 31 жовтня. 7 листопада закон підписав президент Зеленський.

Підписаним законом також надаються додаткові 354,5 мільйона гривень на підтримку чорнобильців, 787 мільйонів гривень на реабілітацію людей з інвалідністю. Також виділили додаткові кошти на соціальний захист військовослужбовців та ветеранів, паралельно скоротивши у 5 разів видатки на Фонд президента України з підтримки освітніх на наукових програм для молоді.

Нагадаємо, що Уряд пропонує виділити додаткові один мільярд грн на зарплати шахтарям