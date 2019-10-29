Зеленський: якщо хтось вважає, що можна повернути банк колишньому власнику, це неправда
Про це він заявив під час виступу на інвестиційному форумі "RE: think. Invest in Ukraine" в Маріуполі, передає LB.ua.
"Хочу звернутися до всіх ... Якщо хтось вважає, що можна повернути банк колишньому власнику - ні, це неправда", - сказав Зеленський. Його слова викликали оплески в залі.
Президент також зазначив, що під час кризи втрати платників податків у фінансовому секторі сягнули $15 млрд.
"З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема "Дельта Банк", "Надра Банк", банк "Фінанси і кредит", націоналізовано "Приватбанк". У кожній цій справі я буду захищати тільки інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Усі ці проблеми не повинні бути вирішені за рахунок платників податків", - додав президент.
Нагадаємо, що колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського у наглядову раду ПриватБанку, виявилася подругою Олени Кравець зі студії 95 кварталу.
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