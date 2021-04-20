Зеленський закликає ФОПів подавати заявки для отримання "карантинних" 8 тисяч

Президент закликав місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів, "адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах"

Президент Володимир Зеленський закликає малих підприємців і працівників у червоних зонах активніше реєструвати заявки на порталі "Дія", щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Малий і середній бізнес - одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам. Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету", - зазначив Зеленський.

Також Президент закликав місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів, "адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах".

При цьому у пресслужбі поінформували, що на сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що Мінцифри розробило технічну частину оформлення матеріальної допомоги ФОПам і найманим працівникам червоної зони, щоб послугу можна було отримати у кілька кліків на порталі чи в застосунку "Дія". "Ми зробили сервіс максимально автоматизованим, заощаджуючи час українців та дбаючи про безпеку кожного", - сказав Федоров.

Нагадаємо, що фізичні особи підприємці (ФОПи) та наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 8 тисяч гривень.