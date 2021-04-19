ФОПи й наймані працівники можуть подавати заяви на "карантинні" 8 тисяч грн. Як це зробити?

Отримати виплату можуть ці ФОПи та працівники, які перестали працювати через те, що регіон опинився у "червоній" зоні

Фізичні особи підприємці (ФОПи) та наймані працівники з 19 квітня можуть подавати заявки на отримання одноразової виплати у 8 тисяч гривень.

Заявку можна подати на порталі або в застосунку "Дія" протягом 30 днів з дня запровадження "червоної" зони у вашій області, повідомляє "Громадське".

Якщо область стала "червоною" у лютому-березні, заявку можна подавати до 18 травня включно.

Послуга буде доступна протягом року, зокрема і для тих, хто отримував матеріальну допомогу торік. Допомогу не потрібно повертати державі або платити з неї податки.

Крім того, заява на отримання 8 тисяч грн дозволяє додатково отримати виплату з коштів місцевого бюджету. Упродовж 10 днів після завершення строку подання заяви Мінцифра передає органам місцевого самоврядування список осіб, які можуть отримати допомогу. Тоді місцеві органи ухвалюють рішення про призначення допомогу та її розмір.

Як отримати виплату на порталі?

Для авторизації знадобиться кваліфікований електронний підпис. За допомогою підпису чи BankID необхідно увійти у кабінет громадянина на diia.gov.ua.

У розділі "Послуги" оберіть "Одноразова матеріальна допомога ФОП та найманим працівникам".

Портал перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду на відповідність умовам отримання допомоги.

Оберіть область, в якій ведете діяльність, та підтвердьте своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN. Отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Перевірте та надішліть заповнену заяву.

Очікуйте повідомлення про нарахування виплати - вона має надійти упродовж 10 днів.

Як отримати виплату через додаток?

У "Дію" необхідно увійти за допомогою "Приват24", "Monobank" або "BankID" НБУ, а далі у розділі "Послуги" обрати "Одноразову допомогу". Система перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного Фонду.

Далі оберіть область, в якій ведете діяльність, та підтвердьте місце роботи. Потім введіть номер свого гривневого рахунку у форматі IBAN та очікуйте сповіщення про опрацювання заяви.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у "червоних" карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн.