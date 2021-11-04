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Які ФОПи мають право на "карантинні" 8 тисяч - уряд оприлюднив перелік

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у "червоних" карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн.
Які ФОПи мають право на "карантинні" 8 тисяч - уряд оприлюднив перелік Фото: newskraine.com.ua

Як передає "Укрінформ", відповідна постанова №329 оприлюднена на Урядовому порталі.

Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:

  • Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
  • Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
  • матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
  • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
  • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
  • Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
  • Постачання готових страв для подій
  • Обслуговування напоями
  • Демонстрація кінофільмів
  • Організування конгресів і торговельних виставок
  • Театральна та концертна діяльність
  • Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
  • Функціонування театральних і концертних залів
  • Функціонування бібліотек і архівів
  • Функціонування музеїв
  • Функціювання спортивних споруд
  • Діяльність спортивних клубів
  • Діяльність фітнес-центрів
  • Функціювання атракціонів і тематичних парків
  • Організування інших видів відпочинку та розваг
  • Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
  • Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Нагадаємо, що 7 квітня Уряд запустив механізм виплати 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах

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11 04 2021 12:21
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