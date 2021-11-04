БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у "червоних" карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Які ФОПи мають право на "карантинні" 8 тисяч - уряд оприлюднив перелік
Фото: newskraine.com.ua
Як передає "Укрінформ", відповідна постанова №329 оприлюднена на Урядовому порталі.
Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
- матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Постачання готових страв для подій
- Обслуговування напоями
- Демонстрація кінофільмів
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Театральна та концертна діяльність
- Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
- Функціонування театральних і концертних залів
- Функціонування бібліотек і архівів
- Функціонування музеїв
- Функціювання спортивних споруд
- Діяльність спортивних клубів
- Діяльність фітнес-центрів
- Функціювання атракціонів і тематичних парків
- Організування інших видів відпочинку та розваг
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
Нагадаємо, що 7 квітня Уряд запустив механізм виплати 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах
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