Уряд запустив механізм виплати 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах
Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє "Економічна правда".
"Уряд на доручення президента розробив, а Верховна Рада затвердила механізм підтримки населення та бізнесу у разі посилення карантинних заходів, який передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 8 тис грн.
Цей механізм уже працював взимку, і ми його повертаєм в регіони, що перебувають в "червоних" зонах", - розповів Шмигаль.
"Уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, які постраждали від посилених карантинних заходів у "червоних зонах".
Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку "Дія". Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня", - додав він, відкриваючи засідання.
Нагадаємо, що Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.
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