Уряд запустив механізм виплати 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах

Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку "Дія"

Кабмін схвалив рішення, яке дасть змогу запустити механізм виплати держдопомоги ФОПам і найманим працівникам у "червоних" зонах - зареєструватись у "Дії" на отримання допомоги можна буде наступного тижня.

Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, повідомляє "Економічна правда".

"Уряд на доручення президента розробив, а Верховна Рада затвердила механізм підтримки населення та бізнесу у разі посилення карантинних заходів, який передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 8 тис грн.

Цей механізм уже працював взимку, і ми його повертаєм в регіони, що перебувають в "червоних" зонах", - розповів Шмигаль.

"Уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, які постраждали від посилених карантинних заходів у "червоних зонах".

Виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку "Дія". Зареєструватись на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня", - додав він, відкриваючи засідання.

Нагадаємо, що Держава готова виплатити ФОПам та працівникам, які постраждають внаслідок карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тис грн.